Voditeljici nepridipravi ukradli avto

Ostala je brez avtomobila, zimske obutve in motorističnega kombinezona. Foto: Sašo Radej

Vsakodnevna rutina, parkiranje pred blokom, se lahko hitro sprevrže v pravo nočno moro. To je na svoji koži pred nekaj dnevi občutila voditeljica Anja Markovič, ki so ji nepridipravi izpred stanovanjskega bloka v ljubljanski Šiški odpeljali clia. Ker gre za najbolj prodajani avtomobil pri nas, je bil za tatove še toliko večja vaba, je svojo težavo opisala v prispevku na Planet Danes.

Kljub policijskemu posredovanju Anjinega jeklenega konjička še niso našli, upanja, da ga bo še kdaj videla, pa je vse manj. A to še ni vse. Anji so namreč z avtomobilom odpeljali tudi vse zimske čevlje in motoristični kombinezon.

