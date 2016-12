Voditeljica Ana Tavčar drugič mamica

Pri Ani Tavčar in njenemu možu Igorju Pirkoviču so se razveselili novega družinskega člana. Voditeljica je na nekdanji dan republike že drugič rodila, tudi tokrat sina, ki sta ga poimenovala Tim. Tega se je še posebej razveselil triinpolletni Gaber, saj si je zelo želel bratca. Celotna zgodba je toliko lepša, ker sta zakonca Pirkovič vzoren primer para, ki kljub krizi ne vrže puške v koruzo, ampak se za ljubezen bori do konca. Pred časom sta se na kratko razšla in se potem znova zbližala, trdnost zveze pa nagradila s še enim otrokom. Ana se po porodu dobro počuti, Igor pa je ganjen in vzhičen nad še enim dečkom, ki je obogatil prihajajoče družinske praznike.

