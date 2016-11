Voditelja Talentov razkrila zlati gumb, žirija obnemela, a finala ne bo

V vseslovenskem resničnostnem šovu se je predstavila prva šesterica, ki si je s svojim talentom zaslužila mesto v polfinalu. Na svoj račun so prišli ljubitelji solističnih pevskih točk, plesni navdušenci in tudi oboževalci akrobacij.

Tokrat so se predstavili pevka Eva Gorenc, bitbokser Nik Kavčič, akrobata Jan in Gregor iz Bar Dragons, plesalci Plesnega kluba Feniks, pevski duet, ki si je na prvi avdiciji prislužil zlati gumb žirantke Marjetke Vovk Batista Cadillac, in skrivnostni izbranec voditeljev, bratov Valič, plesalec Filippo Jorio, kar je tako pozitivno presenetilo Ano Klašnja, da je dejala, da zaradi tega en teden ne bo spala.

Filippo Jorio je navdušil s petkami, koreografijo in minimalističnim stajlingom, a gledalcev ni prepričal. Vir: mediaspeed.net

V bitki za veliki finale so nato največ glasov podpornikov dobili Eva Gorenc, Plesni klub Feniks in Batista Cadillac. Naravnost v polfinale ste s svojimi glasovi brezpogojno poslali duet, žiranti pa so po napetem pričakovanju odločitve sklenili, da si polfinale zasluži tudi Eva. Duet Batista Cadillac in pevka Eva Gorenc sta se tako pridružila finalistoma Isaacu Palmi in ansamblu The Plut Family.