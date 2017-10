Voditelj priznal: Prevelik in pretežek sem

30 LET KASNEJE

Radijski voditelj Robert Roškar je močno navezan na svoje starše, še posebej na mamo. Da je med njima posebna vez, dokazuje tudi z objavljanjem medsebojne korespondence na spletnih omrežjih, ki se ji njegovi prijatelji od srca nasmejijo.

Tokrat je Roberta očitno dajala nostalgija, saj je objavil fotografijo, ki je nastala pred 30 leti in ob njo dodal še eno, ki je nastala v teh dneh. Čeprav je družina skušala pozirati na enak način kot takrat, jim to ni povsem uspelo. »Več kot tri desetletja kasneje. Sem se jima najprej poskušal usesti v naročje, pa ni šlo. Zato sem se raje usedel kar na tla. Prevelik in pretežek sem.«