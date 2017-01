Vlasta Nussdorfer: Ni ga dneva v letu, ko ne bi delala

Ko me sprejme, mi razkaže adventne venčke, ki jih je naredila, ob tem pa prizna, da jo v božičnem času daje nostalgija za letom, ki odhaja. »Najhuje pa je po novem letu, ker začnejo ugašati lučke. Vse se nekako začne na novo in zdi se ti, da ni več pričakovanja. Kar hitro padeš v novo leto.« Vesela je, da se bo po najinem pogovoru odpravila v staro Ljubljano, natančneje v restavracijo Druga violina, kjer pri strežbi pomagajo osebe s posebnimi potrebami. »Druga violina je kraj, kjer imam vedno, odkar sem varuhinja človekovih pravic, zadnji kolegij. Tam se dobimo, da malo drugače zaključimo leto, hkrati pa počastimo tudi njih, ker so nam blizu osebe s posebnimi potrebami. Letos je bil pri nas na praksi celo njihov fant in nesemo mu lepo sliko v spomin, ker je nastopal tudi na Brdu ob dnevu človekovih pravic.« Na dan najinega srečanja načrtuje šest dogodkov, medtem ko je dan prej odprla nogometno tekmo s prvo brco žoge. »Marsikaj doživim, ampak to … Že dolgo sem ambasadorka Olimpikov, legend slovenskega športa, saj vedno nastopajo za dobrodelnost. Včeraj so igrali proti državnem zboru,« razloži. »Kar dobro sem menda brcnila. Obula sem si superge, sicer malo svetleče, da niso bile klasične. Nisem izbrala politikov, ker so iz različnih strank, in če bi enemu podala, bi rekli, da simpatiziram z njim. Brcnila sem žogo k Olimpikom, Rok Tamše jo je sprejel. Prav vznemirljivo popoldne sem imela in se spraševala, kako bom to zmogla,« se nasmeji in navdušeno doda, da je videla vse gole. »Doma vedno gledam samo finale ali polfinale. Tam je običajno zelo malo golov. In jaz čakam in čakam, potem se že naveličam in grem samo za minuto stran – in takrat je gol! Rekli so, da bo dobro, če grem kar stran, ko bodo naši igrali, da bo več golov,« se nasmehne. »Včeraj pa sem si jih ogledala, rezultat je bil 10 proti 2 za Olimpike,« opiše ekipi. »Zlasti Brglez mi je bil všeč, kako je branil. Navijam za vsakega, ki da gol, in za vsakega, ki ga ubrani,« reče v smehu.

