Visoko noseča žena radijca ni želela tvegati

Na premieri dolgo pričakovane grozljivke It (Tisto, op. p.) smo opazili tudi radijca Uroša Bitenca in njegovo ženo Anteo Mramor Bitenc, s katero bosta zelo kmalu dobila otroka. Njen veliki nosečniški trebuh in brutalna grozljivka nam nekako nista šla v račun, zato smo Uroša povprašali, ali je Anteo v kino pripeljal, da bi se ji sprožili popadki.

V šali je odgovoril pritrdilno, nato pa resno dejal, da je na premiero prišel, da bi pred začetkom filma odvodil uvod in podelil nagrade, nato pa je Anteo odpeljal domov. Čeprav ima menda kar rada take filme, tokrat ni želela tvegati in si grozljivke, ob kateri so se nam šibila kolena, ni želela ogledati.