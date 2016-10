Vinči in Jonas združila moči: velika vrnitev dveh mojstrov

Še nekaj tednov nas loči od velike vrnitve enega najbolj priljubljenih slovenskih režiserjev. Na male zaslone nacionalne televizije prihaja nanizanka s primesmi drame, kriminalke in komedije z naslovom Več po oglasih. Rekordno število igralcev, večinoma le prvovrstnežev domače odrske in filmske scene, uspešno vodi Vinči Vogue Anžlovar, o katerem bomo letos še veliko slišali. Pod scenarij se je podpisal Jonas Žnidaršič, ki svoji predstavi dodaja še en zahteven in po besedah kritikov uspešen projekt. Oba mojstra sta združila moči in skozi 18 epizod bosta predstavila zelo realne situacije s področja kriminala, osebne krize in družbenokritične teme. Edini igralec z vlogo v vseh epizodah je Dario Varga, vsi drugi se bodo menjavali, kar pomeni, da je bilo v prvih nekaj delih na prizorišču snemanja več kot sto igralcev, s čimer so postavili svojevrsten rekord. Ob snemanju pete epizode nam je režiser zaupal, da bodo ponudili vpogled v ozadja, drame in dogajanja, ki pripeljejo do novic dneva v slovenskem medijskem prostoru. »Glavne osebe serije so vselej nekako povezane z novico dneva, ki se pojavi na začetku vsake epizode. Te novice oziroma dogodke pa smo črpali iz resničnega življenja,« še izvemo in med igralci opazimo tudi Jonasa, kot cerkvenega detektiva, Deso Muck, Iva Godniča, Sašo Pavlin Stošič, Ksenijo Mišič, Jerneja Šugmana in številne druge.

