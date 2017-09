Vinarji nabili estradnike

Dan vinarjev in vinogradnikov Slovenije, ki ga vsako leto uprizorijo na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni, so tudi letos izkoristili člani Vinske nogometne reprezentance Slovenije. V sklopu priprav za evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto pri nas (najverjetneje v Ljubljani), so slovenski vinarji nogometaši, ki spadajo med najboljše na svetu in ne le v Evropi, pripravili troboj, na katerem so se medsebojno udarili s še dvema ekipama estradnikov; rockerjev in narodnjakov. Nekoliko skrajšane tekme sta sodila Albert Trost iz Segovcev in Janko Idič iz Bakovcev.



50 vinarjev in glasbenikov je tekalo po igrišču v Gornji Radgoni.

Začetni udarec pred uvodno tekmo med vinarji in rockerji je izvedla vinska kraljica Slovenije za leto 2017 Maja Žibert. Na koncu so bili vinarji boljši od rockerjev, rockerji od narodnjakov, vinarji in narodnjaki pa so se razšli brez zmagovalca. In tako je 1. mesto osvojila Vinska reprezentanca Slovenije, ki se je predstavila v sestavi Jure Stegne, Marko Kokol, Tim Lo Duca, Janko Štrakl, Robi Fišer, Borut Prapotnik, Mirko Valdhuber, Boštjan Žnuderl, Grega Lebar Vračko, Danilo Steyer, Tomaž Domenis, Anže Podgoršek, Robi Senekovič, Klemen Konrad, Marko Toplak. Drugo mesto pa so zasedli rockerji, za katere so brcali Rafael Zupanc (Raf&band), Jože Potrebuješ (Čuki), Primož Lajovic (Avven), Damir Lisica (Anavrin), Štefan Kokalj (Artenigma), Miha Gorše (Muff), Etien Huskić (Tempera band), Matevž Derenda (Rock defect), Miha Recelj (band Nuše Derenda), Dorian Granda (Muff), Simon Jovanović (Studio Evolucija), Denis Dečman (Veseli svatje), Jani Jerant (Epitaf), Vasja Simčič in Maj Vlašič. O. B.

Slovenska vinska reprezentanca se pripravlja za evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto najverjetneje v Ljubljani.