Vili spet med zvezdami, zaupa mu hči Michaela Jacksona

O Viliju Kodermanu, ki sliši na umetniško ime Loui Ferry, smo že večkrat pisali, da mu svoje lase zaupajo slavna imena. V svoj zvezdniški imenik je dodal še eno lepotico, hčerko pokojnega kralja popa, Paris Jackson, srečanje z njo pa je bilo še toliko lepše, saj je Ptujčan veliki oboževalec legendarnega Michaela Jacksona. »Ko mi je agent sporočil, da so me potrdili za urejanje hčerke mojega največjega idola, sem bil ves dan v šoku. Komaj sem čakal, da jo spoznam, in vsa pričakovanja so bila upravičena, saj je Paris pri osemnajstih letih zelo sproščena, simpatična, dobre volje in prav nič zvezdniška. V medijih se marsikaj prebere o slavnih otrocih, a večina tega so laži in natolcevanja. Ni skrivala navdušenja, da ne prihajam iz ZDA, zanimalo jo je, kakšna je Slovenija, predstavila mi je tudi svojega fanta, s katerim sta ustanovila skupino, z njo pa je nastala še ena zgodba, o jabolku, ki ne pade daleč od drevesa,« nam je svojo nepozabno izkušnjo zaupal slovenski frizer svetovnih zvezd.

