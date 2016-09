Vikendov TV namig: Zgoraj brez, TVS 1 ob 20.50

Slovenija, 2016. Voditeljica: Miša Molk. Pogovorna oddaja.

Na ekrane se s pogovorno oddajo vrača Miša Molk, a oddaja ne bo spadala v razvedrilni, ampak v informativni program. Na sporedu bo enkrat na mesec, Miša pa bo v Skalni dvorani Ljubljanskega gradu gostila znane in neznane obraze, ustvarjalce, mislece, garače in talente ter se z njimi pogovarjala o njihovih življenjskih zgodbah in kariernih poteh.

V prvo oddajo prihaja Lila Prap, pisateljica in ilustratorka, ki se poigrava z jezikom, premetava besede in jim vnaša nov pomen. Predvsem pa s svojimi slikanicami poveže starše z otroki, saj kljub onomatopoetskim pristopom pušča prostor za pogovor staršev z otroki. Njena kariera je zavidljiva, v 37 državah in 29 jezikih je bilo natisnjenih 481.500 knjig z njenimi deli.