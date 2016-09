Vikendov TV-namig: Usodno vino in Žlahtna štorija, Pop TV in Planet TV ob 20.00

Usodno vino

Slovenija, 2016. Igrajo: Inja Zalta, Klemen Janežič, Tjaša Železnik, Judita Zidar. Nadaljevanka.

Rivalstvo med družinama Dolinar in Rozman se skozi leta umirja in spet razvnema, zaljubljenca Nina in Martin pa sta vedno znova postavljena pred nove preizkušnje. V tretji sezoni bo štrene mešal še novi lik Erik, ki ga igra Domen Valič. V prvem delu nove sezone Martin obljubi Nini, da jo bo peljal na romantičen večer. Nina pred zmenkom sporoči Martinu, da je na poti, vendar ji po nekaj sekundah izgine nasmeh z ustnic. Po ginekološkem pregledu pa mora Dora k zdravniku peljati tudi Igorja, ki pa mu take preiskave prav nič ne dišijo.

Ena žlahtna štorija

Slovenija, 2016. Igrajo: Janez Starina, Ana Dolinar, Ajda Smrekar. Nadaljevanka.

Po viharnih časih se na Grediču naselita mir in spokoj. Vsi pričakujejo denar od prodaje vina sv. Marka, kar v Aziji, natančneje Vietnamu, ureja Anica. Berto uživa brezskrbno življenje z vnuki, Zala in Gušto načrtujeta poroko, Žan pa je sredi priprav na veliko likovno kolonijo, ki jo organizira. Ibro ima kot uspešen taksist veliko dela, zato je Eli zelo osamljena. Župnik Bonifacij je na obisku pri papežu v Rimu, Smiljan je polno zaposlen z otrokom, medtem ko je Anica v Aziji. Nekega dne dobi težko pričakovani klic iz Vietnama ...