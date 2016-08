Vikendov TV-namig: Survivor, Pop TV ob 21.00

Slovenija, 2016. Voditelj: Miran Stanovnik. Resničnostni šov.

Survivor je resničnostni šov, v katerem se dve skupini ljudi bojujeta za preživetje v surovi naravi, eden od tekmovalcev pa z zmago osvoji 50.000 evrov. Šov poteka na Filipinih, na otočju Caramoan, kjer bodo najboljši tekmovalci preživeli mesec in pol.

V prvi oddaji se bo predstavilo 10 žensk in 10 moških iz vse Slovenije, ki se bodo pod vodstvom Mirana Stanovnika podali v veliko avanturo preživetja. Videli bomo, kako se bodo tekmovalci znašli na začetku bivanja na osamljenem otoku in kako se bodo izkazali pri pripravi prvega zatočišča, borbi z ognjem in skrbi za hrano. Že na samem začetku bo potrebna zdravniška pomoč, saj se bo nekdo že poškodoval.