Vikendov TV-namig: Sprejem olimpijcev, TVS 2 ob 19.10

Prenos iz Ljubljane.

Na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru je tekmovalo 60 slovenskih športnikov, iz Brazilije pa so se vrnili s štirimi kolajnami: zlato je osvojilo Tina Trstenjak, srebro Vasilij Žbogar in Peter Kauzer ter bron Ana Velenšek. Danes boste lahko slovensko odpravo, ki z nastopi ni razočarala in se je že vrnila v Slovenijo, pozdravili v Ljubljani in ob neposrednem prenosu.