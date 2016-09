Vikendov TV-namig: Kmetija: Nov začetek, Planet TV ob 20.00

Slovenija, 2016. Voditeljica: Jasna Kuljaj. Resničnostni šov.

Na Planet TV se vrača preverjen format, na kmetijo na Zaplani so že vselili 16 tekmovalcev, najstarejši je star 64, najmlajša dva pa 22 let. Jasna Kuljaj se z mesta voditeljice oddaje Brez cenzure seli na mesto voditeljice šova, pri nalogah bo tekmovalce spet usmerjala mentorica Karolina Črešnar, novi mentor bo Matjaž Zupančič, vlogo trgovca pa bo prevzel Franc Vozel, ki smo ga kot tekmovalca spoznali v prejšnji sezoni.

Elektrike in tekoče vode v hiši ni, lepo urejen je le večji prostor s pečjo in udobno posteljo v pritličju, kjer bo bivala privilegirana skupina tekmovalcev. A to ni edino presenečenje, hrane na posestvu skoraj ni, vrtnine so bile posajene šele pred kratkim, sadno drevje pa letos zaradi pozebe ni obrodilo.