Vikendov TV-namig: Glej, kdo kuha in Moja mama kuha bolje

Glej, kdo kuha, Planet TV ob 17.50

Slovenija, 2016. Voditeljica: Katarina Mala. Kuharska oddaja.

Na Planet TV se vrača kuharski šov, v katerem bodo gledalce s svojim znanjem navduševali mladi kuharji, stari med 10 in 14 leti, pri izzivu pa jim bodo pomagali slovenski zvezdniki. To bodo Aleks Volasko, Luka Korenčič, Steffanio, Eva Boto, Fredi Miler, Nuška Drašček, Klemen Mramor in Alja Krušič, sredi sezone pa tudi Boštjan Gombač. V studiu bodo tako v isti oddaji soočili brata Gombač, glasbenika Boštjana kot tekmovalca in chefa Anžeta kot ocenjevalca. V novi sezoni se bo namreč ekipi kot chef, ki presoja, kdo od mladih kuharjev je pripravil boljši obrok, pridružil Anže Gombač.

Moja mama kuha bolje, Pop TV ob 17.55

Slovenija, 2016. Voditelj: Jan Bučar. Kuharska oddaja.

Z novo sezono se vračajo voditelj Jan Bučar, ki ga gledamo tudi v seriji Usodno vino, ter kuharska žiranta Grega Rozman in Jure Tomič. Snemanje nove sezone se je že začelo in ustvarjalci obljubljajo vse bolj izvirne in prepričljive recepte. V prvi oddaji druge sezone nas bosta iz kuhinje spet pozdravili Sladjana in Sara, pripravili bosta postrvi, ki se Sari gnusijo, kar se bo videlo tudi na njenem obrazu. Njuna izzivalca bosta Monika, izkušena kuharica, in njen sin Blaž, ki je glede kuhanja zelo samozavesten.