VIDEO: Znani Slovenki grozijo s smrtjo

»Zadnji blog« Denise Dame očitno ni bil zadnji. »Moj bivši, namreč zdaj že moj drugič bivši, se je znesel nad mano. Ne morem verjeti, da sem zaradi njega skoraj končala svojo kariero in svoje slavno življenje,« je o tem, zakaj se je vrnila, povedala Denise.

Ni pa se tu ustavila. Različni ljudje naj bi ji celo grozili, da jo bodo ubili in sežgali na grmadi: »Vse te grožnje bodo obravnavane pri mojem odvetniku. To so resne zadeve, s tem se ne gre šaliti.«

Več o tem, kaj vse ji ni šlo po načrtu in kaj je naredila s »fake« darilom, pa spodaj.