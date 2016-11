VIDEO: Žirantka s Pop TV praznuje. Sporoča, da je noseča?

»Zdaj ko je tu ta srečni dan, zdaj vem, da upanje le ni bilo zaman, saj pred menoj najlepši je življenja cvet, danes mi je 36 let,« je polna sreče in veselja na facebooku zapisala Savina Atai, ki smo jo spoznali kot žirantko oddaje Gostilna išče šefa na Pop TV. Besedilu je dodala fotografijo, zaradi katere so mnogi, tudi mi, pomislili, da je svetlolaska noseča.

Savina je praznovala svoj 36. rojstni dan in ob tem svojim prijateljem sporočila, da upa, da ji to leto prinese tudi to, da postane mamica. »35. je bilo najtežje, najbolj čistilno in najbolj zdravilno leto mojega življenja. Globoka hvala za vse, kar mi je dalo, odneslo, prineslo, pokazalo. Hvala, da ste bili z mano in da smo skupaj. 36-ke se neskončno veselim. Pripravljena sem na vse: upam, da mi prinese tudi to, da bom postala mamica.«

Savina je v svoji objavi uporabila besedilo zimzelene slovenske popevke Danes mi je šestnajst let, ki gre nekako takole:

Zdaj ko je tu ta srečni dan,

zdaj vem da upanje le ni bilo zaman,

saj pred menoj najlepši je življenja cvet,

danes mi je 16 let.

Vesela sem vseh želja,

a tvoj poljub mi seže tja do srca,

za najino ljubezen zdaj naj zve ves svet,

danes mi je 16 let.

Ko majhna sva bila, .... sva se igrala,

leta minila so, ... zdaj sva spoznala,

da je ljubezen to, ... kar prvič čutiva.

Tesno me objemi in mi verjemi,

tvoja le bi rada bila

in praznuj z menoj, ta srečni dan,

ker to ljubezni najine je rojstni dan.

Vem, da sem najbolj srečna izmed vseh deklet,

danes mi je 16 let.