VIDEO: Zdaj pred kamere še Mirelin zaročenec

Zmagovalka resničnostnega šova Big Brother Mirela Lapanović je vedno polna presenečenj. Ko sta pred dnevi z Andrejem objavila zaroko, so bili mnogi presenečeni, saj je Andrej v času njenega bivanja v hiši Big Brother izrekel mnogo neprijetnih stvari, toda očitno je vse pozabljeno.

»V tem šovu sem občutil marsikaj. Bilo mi je hudo, ko sem gledal Mireline solze … Spal sem zelo slabo, klicarili so me mediji in imel sem razgreto glavo. Marsikaj, kar sem povedal, obžalujem in mislim, da bi se moral večkrat ugrizniti v jezik. Vem, da jo ljubim. Vedno sem ji stal ob strani in ji želel najboljše. Želi si na poslovno pot in pri tem ji bom pomagal,« je dejal Andrej, ki se je pojavil na Mirelinem posnetku, ki ga je v živo predvajala na svojem facebooku.

Ni mu lahko, a za Mirelo vse

Mirelin zaročenec je še povedal, da je vse skupaj zanj precej težko, ker ni človek, ki bi se rad izpostavljal. »Za ta nastop sem se pripravljal kar nekaj časa. A vem, kako zelo si je to želela. Vesel sem, ko vidim, da ima toliko oboževalcev,« je dejal.

Mirela je še povedala, da je njuna ljubezen pristna in iskrena. Andrej naj bi ji stal ob strani vsakič, ko se je znašla na tleh. »Je hudič, ko je prizadet moški ego,« je priznal Andrej in dodal, da se je ob teh preizkušnjah veliko naučil.