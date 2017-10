VIDEO: Zaradi Slovencev so obstali odprtih ust

Slovenska akrobata Filip in Blaž, ki sta pred leti doživela slovensko slavo z nastopom v šovu Slovenija ima talent, osvajata državo za državo. Po uspešnih nastopih v španskem in nemškem šovu sta zdaj povsem brez besed pustila še hrvaško občinstvo.

Ko so žiranti v hrvaškem Supertalentu opazovali njune vragolije, so bili naravnost osupli. Kako sta Blaž Slanič in Filip Kržišnik pri svojih trikih uporabila celo električno rolko, pa si poglejte na posnetku spodaj.