VIDEO: Za popolno Kombinacijo se je namakal v ledeni vodi

Luka Basi, pevec, ki je svojo glasbeno kariero začel z nastopom v šovu Slovenija ima talent je po duetu, ki ga je posnel s pevcem Joletom, zdaj predstavil še skladbo Kombinacija, za katero je prepričan, da bo pravi poletni hit. Skladbo bo junija predstavil tudi v Vodicah na festivalu CMC.

»Kombinacija je skladba, ob kateri ne moreš biti pri miru. Boke ti vleče levo in desno, in ko je skladbe konec, jo poslušaš še enkrat. Kombinacija govori o tem, da včasih svoj čas posvečamo napačnim ljudem, ampak s tem v bistvu ni nič narobe, saj se iz napačnih zvez naučimo, da gremo naprej še močnejši in najdemo pravo osebo. Ta oseba je naša popolna kombinacija,« nam je povedal Luka, ki se lahko pohvali tudi z zavidljivim stasom.

Luka je spot za skladbo posnel na otoku Krk, režiral pa ga je Niko Karo. Luki so v videospotu delala družbo brhka dekleta, ki so se skupaj z njim namakala tudi v precej mrzli vodi. »Spot smo posneli na prelepi lokaciji na Krku, sonce je sijalo, kot da je že pravo poletje, vendar pa voda ni bila nič kaj prijetna. Kadre smo ponavljali, dokler režiser ni bil zadovoljen, in vsakič, ko sem šel v vodo, sem upal, da je zadnjič.«