VIDEO: Vroča kri v Parih, fasala jih je Mirela

V srbskih Parih ni videti konca drame. Tokrat je živce izgubila Anamarija, ki je med napadom besa sproti obračunala še z Mirelo in napovedala njeno izločitev iz šova čez tri tedne. Izrekla ji je mnoge grde besede, med drugim, da je prišla v resničnostni šov po oralni in klasični seks. Seveda je uporabila žaljive besede v balkanskem jeziku, ki jih ne bomo ponavljali. Med drugim ji je v obraz dejala, da je punca brez karakterja, da je uboga in da z njo seksa, kdor hoče in kakor hoče.

»Ti ni dovolj, da ti ga je Mili vtaknil? Hočeš še? Mislim, da ima v hiši Mili največjega. Povej, kateri ti najbolj ustreza. Koliko centimetrov ti ustreza, da jih izmerimo fantom in ti ga vtaknejo?«

Posnetek, ki je, še enkrat opozarjamo, poln nespodobnih besed, najdete na youtubu .