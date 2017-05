VIDEO: V urinu plesalca šova Zvezde plešejo našli prepovedane substance

Jerneja Brenholca je Slovenija spoznala v šovu Zvezde plešejo, kjer navdušuje s soplesalko Urško Vučak Markež, s katero nas skoraj vsakokrat nasmejeta do solz. Prišla sta tudi med štiri najboljše pare tega priljubljenega šova ...

Toda pred nekaj leti je bil posnet kratek dokumentarni video o Jerneju, kjer je prikazana njegova pot od prvih plesnih korakov do profesionalnega plesalca.

V dokumentarcu (ogledate si ga lahko spodaj) pa boste izvedeli, da je bil plesalec pred leti na tekmovanju na Nizozemskem kaznovan zaradi prepovedane substance, ki so jo našli v njegovem urinu. Zaradi tega je dobil s takratno soplesalko pol leta kazni, kar pomeni, da v tem času nista smela tekmovati, in ravno takrat so bile vse pomembnejše tekme. Poleg prepovedi tekmovanja so se jima zbrisali vse dotedanje rezultate.

Kriva je astma

Prepovedane substance naj bi bil Jernej jemal zaradi astme. »Imam že kar nekaj let astmo, a me ne ovira pri vsakdanjem življenju. Ravno takrat sem nekaj časa redno jemal prašek in tablete, ki so mi pomagali pri težavah. Takrat se je kot zakleto zgodilo, da so ravno mene testirali,« je Jernej o temnem madežu v plesni karieri povedal za Zurnal24.