VIDEO: Uau! To je novi jekleni konjiček Luke Dončića

Luka Dončić ima novega jeklenega konjička. Kot poroča Siol, so za Luko s tovornjakom v Madrid odpeljali tudi njegovo novo porsche panamero, s katero se bo zdaj prevažal po španski prestolnici. Za tako jekleno mrcino je treba v Nemčiji odšteti od 90 tisoč evrov naprej, k temu pa je treba prišteti še davek.

Dodajajo, da so Dončićevo novo vozilo pripeljali prav iz Nemčije, v Madridu pa ga bodo krasile slovenske registrske tablice. To pa ni prvič, da se bo Luka prevažal v tako luksuznem vozilu. Lanskega decembra so ga v Beogradu opazili, ko je po tekmi Reala in Crvene zvezde sedel v luksuznega terenca znamke Porsche, na katerem so bile prav tako slovenske registrske oznake. Sicer pa se bo Luka na tak luksuz in prestiž kaj kmalu moral privaditi, saj ga ob njegovi odlični igri čakajo zaslužki, s katerimi si bo to brez težav privoščil.