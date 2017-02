VIDEO: Trumpu za gradbene posle svetuje Hildo Tovšak, o Cerarju pa Great Pus**

V zabavni bitki voditeljev večernih oddaj, katera država bo po napovedi novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo Amerika prva, takoj za njo, je od sinoči tudi Slovenija. Šaljivi video po vzoru kampanje, ki se je začela z objavo nizozemskega in razplamtela z objavo nemškega zabavnega videa, je posnel Jure Godler, ki Trumpu ponuja Hildo Tovšak, če bo potreboval pomoč pri gradnji zidu na meji z Mehiko. Njena vrlina, ki bi ugajala Trumpu? Ne plačuje delavcev in tako na dolgi rok prihrani veliko denarja.

Video, v katerem poleg lepot Slovenije nastopajo še Miro Cerar, Borut Pahor, človeška ribica, lipicanci in Triglav, si oglejte spodaj.



Godler je povedal, da na akcijo večernih oddaj ni bil pripravljen: »Priznam, da nas je malo presenetila ta akcija 'everysecondcounts', ker smo bili ravno vsi na dopustu, ampak smo se kar hitro zbobnali skupaj in naredili tisto, kar počnemo od samega začetka. Poiskali dragulje naše dežele, jih dali skupaj in zavili v kratek video. Moramo biti drugi! To si zaslužimo!«

Ste videli video, s katerim so Nizozemci pred dvema tednoma zasejali televizijsko-spletni virus zabave?

Pred petimi dnevi so žerjavico v ogenj s tem videom razpihali Nemci.

Hrvati so v ponedeljek že pristali na tretje mesto. Čeprav so prepričani, da bi Trumpu ugajal Dubrovnik, v spotu pa kar ne morejo mimo omenjanja Slovenije.

Na youtubu so tudi zabavni posnetki preostalih držav v bitki za drugo mesto.

Se pa slovenski video od drugih razlikuje. Vsi drugi šaljivci so se namreč predstavili kot predstavniki svojih vlad, Godlerjev video pa nagovarja občinstvo s pozicije državljanov.