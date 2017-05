VIDEO: Trenutek, na katerega smo čakali: tako pleše Bizovičar

Lado še vedno obvlada. Foto: Pro Plus

Nobena skrivnost ni, da je Lado Bizovičar dolga leta tekmoval v akrobatskem rock 'n' rollu. Bil je odličen učenec in plesalec, je za revijo Suzy pred kratkim razkril njegov mentor in učitelj Marko Hren iz Plesnega mesta.

Marsikoga že lep čas zanima, kako se Lado giblje po plesnem parketu, in voditelj je končno popustil pritiskom in se v oddaji Zvezde plešejo zavrtel tako, kot je to počel nekoč. Priznati moramo, da nas je osupnil, prav tako kolege v oddaji.

»Nisem vedel, da si kljub svojim letom tako poskočen,« je bil navdušen Peter Poles. Andrej Škufca pa je dejal: »Vzhičen sem!« In Lada ocenil z desetko.