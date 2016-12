VIDEO: Tožilstvo meni, da sta prestopila mejo, Repiću in Martiću grozi zapor

LJUBLJANA – Razvpita šaljivca s facebooka, ki s svojimi potegavščinami po mnenju nekaterih često prestopita mejo dobrega okusa, tožilstvo pa meni, da zakona, morata kljub počitnicam danes pred sodnico pojasnjevati svoja dejanja.

Aleksander Repić in Pero Martić se bosta morala danes spet zglasiti pred sodnico Tanjo Lombar Jenko, saj sta obtožena, da sta se oktobra 2015 pred lokalom Top v prestolnici povzpela na policijsko vozilo, po njem hodila, za nameček pa še z ostrim predmetom nanj napisala pi***.

Po 220. členu kazenskega zakonika (poškodovanje tuje stvari) se, kdor tujo stvar poškoduje, uniči ali napravi neuporabno, kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let. Če je povzročena škoda velika, kaznuje z zaporom do petih let. Repić in Martić sta se v zvezi z zadevo prvič morala zglasiti na sodišču letos septembra, ko je tožilka za Martića zahtevala tri mesece zapora, za njegovega pajdaša pa osem mesecev pogojne kazni.

V sodno dvorano sta se z zagovornikom vrnila novembra, danes pa se obravnava nadaljuje. Na posnetkih si lahko ogledate, kaj sta imela doslej povedati o slovenskem sodstvu in o svojih izkušnjah na sodišču.