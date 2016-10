VIDEO: Tine se je nagnil naprej in ga dobil v ...

Malo zabave ne škodi, mar ne? V oddaji Kmetija: Nov začetek so živce tekmovalci nekoliko sprostili s kurjo ruleto. Na posestvo so prišla jajca – ena so bila trdo, druga pa mehko kuhana. Naloga pa je bila razbiti jajca na glavi družine. Vsako razbito surovo jajce je pomenilo vrečo krompirja, kuhano pa več sreče prihodnjič.

Kdo je slabo izbral, si oglejte spodaj.