VIDEO: Tekmovalec šova The Biggest Loser: Ona je ful seksi

Foto: The Bigest Loser

Henrik se ne bi branil Indire. Foto: The Biggest Loser

V drugi oddaji resničnostnega šova The Biggest Loser so v torek nadaljevali predstavitve tekmovalcev. Tokrat je svojo zgodbo predstavil tudi Henrik, pri katerem se je kazalec tehtnice ustavil ob številki 170 kilogramov. Voditeljici in celotni Sloveniji je razkril, da je med sotekmovalkami že našel svojo simpatijo.

»Rad bi si našel žensko, veliko mi jih je že reklo, shujšaj, pa me boš lahko imel. Zdaj sem se že počasi naveličal tega. Ne razumem človeka, kot je na primer Indirin bivši, da se odreši take prikupne ženske. Meni se ona zdi ful seksi.«

Na vprašanje voditeljice Špele, ali bi jo takoj imel, je odvrnil pritrdilno. Henrik je še povedal, da je dolgo premišljeval, ali bi Indiri izpovedal svojo ljubezen, in na koncu prišel do zaključka, da nima smisla skrivati simpatije. Trenerjema pa je zaupal, da bo največji zmagovalec, če mu bo uspelo osvojiti njeno srce.

Indirina zgodba, da jo je zaradi nakopičenih odvečnih kilogramov zapustil fant , ga je več kot očitno zelo ganila. Spletni komentatorji pa so prepričani, da se ni zagledal le Henrik, temveč je ukradla poglede še nekaterih drugih tekmovalcev.

Henrik je pojasnil še, da se je zaradi svoje obilne pojave večkrat znašel tudi v težavah pri iskanju službe. Pravi, da je bil najpogosteje prav to vzrok za zavrnitev, saj ne more obleči lepe in elegantne obleke.