VIDEO: Takole miga Tanja Žagar dva tedna pred porodom

»Mi ga pa špilamo, v Rim še ne gremo,« je priljubljena pevka Tanja Žagar v petek sporočila svojim oboževalcem.

S tem je seveda mislila, da je kljub bližajočemu se roku poroda še vedno aktivna. In res: visoke petke je ne ovirajo, s trebuščkom pa spretno rokuje tudi na odrih. Na facebooku je objavila še nekaj posnetkov z nastopa, oboževalci pa so se strinjali, da je videti naravnost čudovito in da bo njen dojenček na svet kar pripel in priplesal.

Poglejte, kako Tanja miga dobra dva tedna pred rokom poroda: