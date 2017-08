VIDEO: Tako se je Zoran Janković odzval na žaljivi grafit o čestitki Mariboru

V javnosti še vedno odmeva čestitka ljubljanskega župana Zorana Jankovića mariborskim nogometašem za uvrstitev v skupinski del lige prvakov.

Zapis na facebooku, o katerem smo poročali , je naletel na najrazličnejše komentarje, zadeva je šla celo tako daleč, da je nekdo ponoči župana kar prek velikega grafita pobaral, ali se mu je morda zmešalo.

Napoveduje zmago Olimpije

Janković se je postavil ob grafit in vsem dvomljivcem še enkrat jasno in glasno povedal, da vedno navija za slovenske klube v Evropi. »In še enkrat: bravo, Maribor, za Evropo. Mariboru želim izjemne tekmece.« Seveda pa na ljubljansko Olimpijo ni pozabil: »Kako lepo bo v nedeljo premagati evropski Maribor v Ljubljani. Želim si, da Olimpija zmaga z 2 : 1, in želim si, da bi bila Olimpija državni prvak.« Ostaja torej navijač ljubljanskega kluba, kadar govorimo o Evropi, pa navija za slovenske klube.

To je sporočil vsem navijačem ljubljanskih nogometašev, le v objavi so se njegovi pomočniki malce zmotili, saj so na facebooku označili klub Union Olimpija Ljubljana (košarkarski klub) in ne NK Olimpija Ljubljana. Ali pa smo že malce malenkostni?

Kakor koli že, zapisali so, da uničevanje z žaljivimi grafiti res ni potrebno, kaj vse je župan povedal, pa si lahko ogledate spodaj: