VIDEO: Tako je šlo Omarju na prvi vaji v Ukrajini

Slovenski predstavnik na evrovizijskem tekmovanju v Kijevu Omar Naber je v nedeljo odpotoval tja in danes že prvič preizkusil veliki oder.

Posnetek prve vaje so objavili tudi na facebooku. Glede na slišano bi lahko rekli, da bo moral Omar zadevo še nekoliko izpiliti, saj se je na trenutke zdelo, da mu zmanjkuje moči, v višjih legah pa mu je nekoliko ponagajala tudi intonacija. A glede na to, da je tako velikih odrov že vajen, smo prepričani, da bo pomanjkljivosti v naslednjih dneh odpravil in se na dan D pokazal v najboljši luči.