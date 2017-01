VIDEO: Tako je med mašo zajokala Melania Trump

Melania Trump je, odkar je postala prva dama ZDA, ves čas pod budnim očesom medijev in javnosti. Ko sta se z možem udeležila nedeljske maše, so kamere ujele, da je potočila nekaj solz.

»Čustvena Melania Trump si je med obredom obrisala solze,« so zapisali svetovni mediji in dodali, da so med obredom očitno na dan privrela vsa čustva, ki so se nabrala v tednu pred inavguracijo. Vse skupaj je doživelo vrhunec, ko so poslušali čudovito petje.