VIDEO: Ste videli, kje je pristal finalist slovenskega Masterchefa?

Znanje, znanje, znanje. To potrebujemo, če želimo zadeve res obvladati. Tega se še kako zaveda Elvis Kudić, ki smo ga spremljali v slovenskem Masterchefu. Uspelo mu je priti do finala, a je bil na koncu poražen. Kljub temu mladi mož nadaljuje svoje kariero, pridobiva izkušnje in pravi, da se bo morda še ponudila kakšna priložnost.

A treba je začeti z osnovami. Ko jih usvojiš, je od vsakega posameznika odvisno, ali se lahko dvigne na raven največjih. Da gre Elvisu kreiranje odlično od rok, je pokazal že v Masterchefu.

Trenutno znanje in izkušnje pridobiva v Plymouthu v gostilni The Harbour, kjer je na študentski izmenjavi. Presenetilo ga je, ko je sprevidel, koliko ocvrtega krompirčka pojedo. Pravzaprav so skoraj vsi obroki krompirček z nekim dodatkom ...