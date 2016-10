VIDEO: To sta dečka, zaradi katerih je Lado izgubil stavo

Mlada glasbenika Timotej in Lenart, ki sta v nedeljo v oddaji Slovenija ima talent prevzela žirijo in občinstvo ter prejela zlati gumb, očitno vesta, kaj hočeta v življenju. Na spletu smo našli posnetek izpred enega leta, ko mladeniča sedita na klopci ob Blejskem jezeru in navdušujeta mimoidoče.

Navdušena snemalka ju je poimenovala kar »mlajša 2Cellos«. Za 24ur sta razkrila, da je bil na klopci njun prvi skupni javni nastop. Dečka sta takrat štela le 13 let, danes sta leto starejša, s svojim igranjem pa sta na odru šova Slovenija ima talent izzvala val emocij.

»Bilo je noro. Sploh da dobiš zlati gumb od take legende, kot je Lado,« sta dejala po oddaji. Violončelo in violino igrata že sedem let, navdih pa sta dobila prav pri svetovni senzaciji 2Cellos.