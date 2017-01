VIDEO: Srbi šokirani, ko je talent Isaac odprl usta

Isaac Palma, ki je tekmovanje Slovenija ima talent končal na drugem mestu, je novo leto s svojo srčno izvoljenko Patricijo pričakal v Beogradu. Tam so ga na ulici ujeli novinarji srbskega Telegrafa, ki so ga prosili za voščilo, to pa je Isaac izvedel v svojem stilu, tako da je odpel Ružo crveno.

Srbi očarani

Samo mislite si lahko, kako zelo so bili Srbi presenečeni, ko so slišali, kako Argentinec, ki je v Sloveniji že prava zvezda, poje v srbskem jeziku. Navdušeni nad njim so poiskali njegove posnetke in zapisali, da ni nič čudnega, da se je prikupil slovenskemu občinstvu.

V Beograd sta se odpravila skupaj s prijatelji, saj po mnenju Patricije ni boljšega mesta za praznovanje novega leta.