VIDEO: Šok v Parih: Slovenka Mirela ugrabljena, policija jo išče?

Slovenska udeleženka srbskih Parov po Srbiji polni medijske stolpiče. Zdaj naj bi jo že ugrabili!

Kot pripoveduje ena od udeleženk, so bila dekleta skupaj pri frizerju. Ko so prišla do studia, je pred njihovo limuzino zapeljal manjši bel avto. Dekleta so se ustrašila, kaj se dogaja, tekle so tudi solze. Na koncu pa se je izkazalo, da je tja prišel Neša Vuković, Mirelin bivši. Medtem ko so se druge zbale za svoje življenje, je Slovenka menda sedla v njegov avto in jim mahala.

»Verjamete ali ne, Mirela je ugrabljena. Ugrabil jo je Neša, in to samo iz enega razloga – ker ne želi, da je ob Miliju. Dogodek smo prijavili policiji in policija jo išče,« je povedala voditeljica Parov.

Vstopila iz straha?

»Mirelo je klical: "Mirela, ljubezen, pridi. Tukaj sem zate,"« pripoveduje Vesna Rivas, ena od treh, ki so bile v avtu. Dalila dodaja: »Ljudje, vi si ne morete zamisliti, kako bolesten pogled je imel.« Vpile so ji, naj ne gre z njim, a je ona vseeno to storila. Dalila je prepričana, da iz straha.

Vse to naj bi bila posledica dogajanja prejšnjega dne: Mirela in Mili, ki ga je Slovenka obtoževala marsičesa (od nasilništva do ...), naj bi namreč dokončno zakopala bojno sekiro.

Z Mirelnim izginotjem naj bi se ukvarjala tudi policija.