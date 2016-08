VIDEO: To so nastopi Fogla, ki jih ne bomo nikoli pozabili

Potem ko je lani prestal hudo operacijo in ostal brez glasu, je danes odjeknila žalostna vest, da je po težkem boju z rakom na grlu umrl priljubljeni pevec Tomaž Ahačič Fogl .

Ljubiteljem slovenske glasbe se je vtisnil v spomin kot pevec skupine Yuhubanda. Z njo je leta 2004 nastopil na Emi, kjer je predstavil skladbo Če zdaj odideš sama. Leto kasneje so v sodelovanju s Katjo Koren zmagali na Slovenski popevki po izboru gledalcev in poslušalcev s skladbo Če je to slovo.

Nato pa je nase opozoril kot eden od tekmovalcev prve sezone oddaje Znan obraz ima svoj glas. Iz nje ostajajo nepozabne njegove imitacije Luciana Pavarottija in Majde Sepe.

Nekaj vrhuncev glasbene kariere Tomaža Ahačiča Fogla si oglejte na priloženih posnetkih.