VIDEO: Smeh zagotovljen: tako poje Tanja Kocman

Štajerska komičarka in radijska moderatorka Tanja Kocman bo skupaj z Majo Martino Merljak, Tino Gorenjak in Mariem Galuničem vodila letošnji izbor za pesem Evrovizije. In Tanja je očitno res »padla« v evrovizijski duh, saj se ni mogla upreti hita Darje Švajger Prisluhni mi.

»Dajte si zapet – z dušo, če že ne z glasilkami,« je zapisala ob posnetek. Kako je fušala in ob tem uživala, pa preverite v ponsetku.