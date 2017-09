VIDEO: Slovenski zvezdnici: Tvoj dojenček bo pripel na svet kar na koncertu

Tanja Žagar verjetno že odšteva dneve do rojstva otroka, a to je ne ustavi pri nastopih. V kratkem krilu in z nosečniškim trebuščkom je v nedeljo navduševala množico. Ljudje so rajali z njo, navdušenja nad njenim žaganjem in pozitivno energijo pa ni manjkalo niti na spletnih omrežjih, kjer so jo obsipavali s komplimenti. Mnogi menijo, da se bo otrok rodil z mikrofonom v rokah, na svet pa ne bo privekal, ampak kar pripel ...

Utrinek s koncerta pa spodaj.