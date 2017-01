VIDEO: Slovenka v šovu poskrbela za nov šok

V resničnostnem šovu Pari (v izvirniku Parovi) se je Slovenka Ksenija Kranjec z nekaterimi dobro ujela, z drugimi pa ne. Med te spada tudi Kralj (pravo ime: Dejan Stanković). Vsaj če sodimo po besedišču, ki ga uporabljata pri medsebojni komunikaciji.

»Oseba, ki je res nepomembna tukaj, mi je to dejala. Opsovala mi je vse rojene, vse mrtve in vse prihajajoče generacije,« je bil vidno vznemirjen Kralj. Ksenija pa pravi, da jo je z izjavami prizadel tudi on in da o tem obstajajo videodokazi.