VIDEO: Slovenka šokirala žirijo

Lina Kuduzović, zmagovalka prve sezone šova Slovenija ima talent, zdaj s svojim izjemnim talentom navdušuje tudi po svetu. Skupaj z družino se je že pred leti preselila v Švico, kjer svoj talent neguje in ga nadgrajuje.

Tokrat je nastopila v nemškem šovu The Voice Kids, kjer je žirijo in občinstvo dobesedno šokirala s svojo izvedbo pesmi Hurt Christine Aguilera. Žirante je namreč dvignila s sedežev, o njej so zbirali le besede pohvale, tuji mediji pa se že sprašujejo, ali bo Lina postala naslednja zmagovalka tega šova.

Oglejte si njen nastop, ki bo na stol prikoval tudi vas: