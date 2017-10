VIDEO: Slovenija obnemela! Korošica zapravila štiri slovenske plače

Slovenska javnost se zgraža nad svetlolaso lepotico Denise Dame, ki je v svojih zadnjih posnetkih na spletnem portalu youtube razkazuje skoraj vse svoje Gucci izdelke in poudarja, da je v Londonu zapravila skoraj štiri slovenske plače. »Ne nosite kar nekih cenenig logotov na majicah. Saj niste oglasni pano,« dodaja.

Ali se Korošica norčuje ali misli resno, ne ve nihče, je pa to opazil tudi Denis Avdić in naredil domiselno parodijo na mladenko . Pa tudi nekdo izmed komentatorjev se je obregnil vanjo: »Kako, da se tako ceniš in kupuješ drage stvari vendar živiš oziroma prenočuješ v navadnih poceni sobicah, ki nimajo niti denarja za luč in spodobne zavese? Poglej si zadaj za tvojo desno ramo..luč brez lestenca.«

Več v posnetku.