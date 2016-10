VIDEO: Slakonjeva parodija najbolj priljubljena pesem o predsedniku

MOSKVA – Video parodija Putin, Putout, ki jo je slovenski igralec in televizijski voditelj Klemen Slakonja februarja objavil na YouTubu in je postala prav uspešnica, se je po izboru ruskega portala Snob uvrstila na vrh lestvice najbolj priljubljenih pesmi o Putinu, ki danes praznuje 64. rojstni dan.

Ruski spletni portal Snob je namreč med 12 najbolj priljubljenimi pesmimi o Putinu na prvo mesto uvrstil prav Slakonjev hit Putin, Putout.

Kot navaja portal, so po ruskem predsedniku poimenovali že gore, pa tudi ulice in celo otroke, vsako leto pa se pred 7. oktobrom, ko Putin praznuje rojstni dan, kar vrstijo pesmi o pameti, čednosti in možatosti ruskega predsednika. »Po celem svetu se tega lotevajo z ironijo, v Rusiji - povsem resno,« med drugim navaja Snob.

Portal Slakonjo v predstavitvi označi za drugega najbolj znamenitega Slovenca, takoj za svetovno znanim filozofom Slavojem Žižkom. Kot dodaja, je Slakonja objavil parodijo na ameriškega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa, pa tudi na papeža, a »pravo slavo mu je s skoraj osmimi milijoni ogledov prinesla prav parodija Putin, Putout«.

Vse omenjene parodije so sicer del Slakonjevega projekta #TheMockingbirdMan, v katerem posnema slavne ljudi. Prva v nizu je bila prav parodija na ruskega predsednika.