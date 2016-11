VIDEO: Skoraj tragedija v šovu Kmetija: Nov začetek

Mentorica je udeležencem resničnostnega šova Kmetija: Nov začetek naročila, da morajo živali biti v ogradah. Adriana je zato pomislila, da bi telička zaprli h kobili. To so tudi poskusili, a bi se skoraj končalo tragično. Igrivo tele je namreč tekalo okoli kobile, ta pa se je igri očitno odločila narediti konec, se dvignila na prednje noge in zamahnila z zadnjimi. Na srečo je telička zgrešila.

Kobila pa ni bila ravnodušna niti, ko je po telička v ogrado prišla Adriana ... Kaj hitro je proti njej obrnila svoj zadnji del, Adriana pa je na srečo sprevidela njeno namero in se še pravočasno umaknila.