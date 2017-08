VIDEO: Seks posnetek z znano Slovenko pravi hit! Gledalo ga je 400.000 ljudi

Včasih so rekli kruha in iger, danes pa bi to lahko nekoliko predrugačili v seksa in resničnostnih šovov. Ne glede na to, kako ljudje vztrajno pravijo, da jih ne marajo in ne spremljajo, je dejstvo, da jih. Tudi v ne tako oddaljenem Big Brotherju je bilo tako, v katerem je za pravi šov poskrbela mamica Mirela Lapanović. S solo akcijo in tudi s seksom z Markom Jovanovićem. Posnetek njunih igric v spalnici si je ogledalo že preko 400.000 ljudi. Mnogi slovenski glasbeniki jima to številko verjetno zavidajo ...

