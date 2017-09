VIDEO: Se jih spomnite? Nekdaj očarali slovenska dekleta, zdaj želijo balkanska

NEW GAME OVER

Se še spomnite fantovske zasedbe Game Over? Denis, Stefanio in Mark so pred leti dobesedno obnoreli slovenske dekline. Ko so leta 2002 izdali svoj prvenec in album Igra za dva, skoraj ni bilo najstnice, ki ne bi poznala skladbe Ubila si del mene. Leto kasneje so izdali še drugi album Višja sila, a kmalu je njihova slava šla v pozabo. Leta 2012 so se skušali vrniti s skladbo Zdaj grem naprej, a jim ni uspelo tako, kot so si zamislili.

Fantje so za nekaj let mikrofone postavili v kot, zdaj pa so pod novim imenom New Game Over na youtubu objavili videospot za skladbo Srce bez granice. Kot kaže, si Mark in Denis, ki se jima je pridružil novi član Alen, želijo preboj na balkanski trg. Skladba ima doslej približno 10.000 ogledov.

Sicer pa Mark, Denis in Alen niso prvi Slovenci, ki naskakujejo balkanske glasbene lestvice. To uspešno uspeva že mnogim mladim pevcem, med katerimi so denimo Nina Donelli, Ines Erbus in Luka Basi, Ana Vurcer pa prepeva tudi v zasedbi Učiteljice.