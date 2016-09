VIDEO: Še ena gola tuja zvezdnica? Ne, to je Slovenka

Alya je s svojo pesmijo Srce za srce nedvomno osvojila srca poslušalcev, pesem pa je zdaj dobila tudi svojo videopodobo. Zmagovalno skladbo se je pevka odločila posneti z režiserjem Nikom Karom. Večino časa so snemali na hrvaški obali, kjer Alya preživi veliko časa.

»Na snemanju videa smo se imeli super kot vedno. Malo je bilo naporno, saj smo snemali že drugi dan po zmagi na MMS, tako da smo spali samo nekaj ur. Zjutraj so nas naložili v avtodom in nas odpeljali proti Novigradu, kjer smo najprej snemali, nato proti Umagu in nato še v Portorož. Očitno smo bili tako utrujeni, da sploh nismo opazili, da je v avtodomu eden preveč, kot je dovoljeno. Pravzaprav smo to opazili šele na meji, ko nismo vedeli, kam skriti člana, ki je bil preveč. Tako smo ga hoteli poslati kar peš s torbo čez mejo, pa so nas vseeno spustili,« je Alya povedala anekdoto s snemanja.

Njen videospot si je v dveh dneh ogledalo več kot 16.000 ljudi, nedvomno tudi zato, ker je Alya v njem pokazala kar nekaj gole kože. Očitno naša pevka sledi zgledom svetovno znanih glasbenic, saj se je po vzoru Shakire, Beyonce in Jennifer Lopez naslanjala na kamnite stene, migala z ritko, se valjala na plaži in v vodi.