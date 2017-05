VIDEO: Salome se je zlomila

»Zdravo, Salome, tukaj mama. Vem, da zmoreš in boš. Le pogumno naprej. Stiskam pesti. Pozdrav od mame!« To so bile besede, ki so odmevale v studiu Masterchefa. Ko je Salome zaslišala mamin glas in njene besede, so ji segle do srca. Solze, ki so nabrale v očeh, je skrila z roko, kasneje pa povedala, da se ji zdelo zelo lepo, da ji je mama rekla Salome.

»Težko je slišati mamo, ki bi ti morala biti največja opora ... Družba je vršila pritisk na njih. Žal mi je, da me ni mama sprejela že prej, da se to ni zgodilo že prej. Zadnji dve leti ji ni več mar, kaj bodo rekli sosedje. Kaj bo kdor koli rekel. Zadnje čase sva super, a zdaj je že tako stara in vse ...« je v solzah pripovedovala Salome, ki obžaluje izgubljena leta.