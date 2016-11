VIDEO: Šala na račun policistov: Celjan, pa ni pijan?

V oddaji Skečoholiki so si pošteno privoščili može v modrem in menda se je v skeču prepoznalo veliko Slovencev, saj si je video ogledalo že skoraj pol milijona ljudi.

Aleš Bergant, ki v skeču igra voznika, je povedal, kje je dobil idejo: »Ko te policisti ustavijo devetkrat v enem letu in so vedno presenečeni, da imaš celjske tablice in nisi pijan, začneš razmišljati o tem, kaj je zanje res pomembno ...«