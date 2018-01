VIDEO: Rokometašem počil film: za pametnjakoviče imajo sporočilo

Slovenskim rokometašem je počil film. Pa ne zaradi škandaloznega sojenja na evropskem prvenstvu. Kajti, kot so dejali na posnetku, se vsakič, ko igrajo na velikih tekmovanjih pojavi ogromno tako imenovanih kavč selektorjev. Torej poznavalcev športa iz udobja dnevne sobe, ki znajo le pametovati in kritizirati.

In zato so si naši rokometaši rekli, da bodo za trenutek odložili športne obveznosti in postali kar sami selektorji na kavču. Kako jim je šlo preverite v posnetku, ki so ga pripravili na radijski postaji Hitradio Center.